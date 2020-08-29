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  • В США от рака умер актер Чедвик Боузман, сыгравший роль "Черной пантеры" в комиксах Marvel
29 августа 2020, суббота, 23:26 45
Lifestyle 2020-08-29T23:30:11+03:00
Українські Новини
В США от рака умер актер Чедвик Боузман, сыгравший роль "Черной пантеры" в комиксах Marvel

В США от рака умер актер Чедвик Боузман, сыгравший роль "Черной пантеры" в комиксах Marvel

Надежда Комендантова
Рак, Смерть, смерть актера, Смерть звезды
Чедвик Боузман. Фото: @chadwickboseman
Чедвик Боузман. Фото: @chadwickboseman

В США на 43 году жизни умер актер Чедвик Боузман - звезда экранизированных комиксов издательства Marvel, известный своей ролью "Черной пантеры".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Боузмана.

"С безмерной скорбью мы подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - сказано в сообщении.

У актера была диагностирована третья стадия рака толстой кишки в 2016 году, и эти последние четыре года он боролся с болезнью, продолжая сниматься в фильмах.

Несмотря на неоднократные хирургические операции и химиотерапию, рак прогрессировал до четвертой степени.

Чедвик умер в своём доме в окружении близких. Ему было 43 года.

Чедвик Боузман сыграл роли людей, важных для истории чернокожих американцев: бейсболиста Джеки Робинсона и музыканта Джеймса Брауна.

Большую славу ему принесла роль Черной Пантеры, правителя вымышленной африканской страны Ваканды, в экранизации комиксов Marvel. Одноименный фильм вышел в 2018 году.

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