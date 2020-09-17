Международные военные учения Rapid Trident-2020 начались во Львовской области

Международные военные учения Rapid Trident-2020, на открытие которых приехал Президент Украины Владимир Зеленский , начались во Львовской области.

Об этом свидетельствует трансляция и сообщение пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

На территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворивский район Львовской области) состоялась торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории Украины в 2020 году.

В официальной церемонии открытия принял участие Президента Владимир Зеленский.

Минобороны отмечает, что во Львовской области будут находиться около 4 тыс. военных из 9 стран.

Во время занятий на учебных участках будет привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации, и воздушных судов военной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что командования Львовского гарнизона и руководство обучения приложит максимум усилий для обеспечения безопасности гражданского населения и личного состава, выполнения норм действующего законодательства Украины и соблюдения уставного порядка в районе проведения мероприятия международного военного сотрудничества.

Руководство обучения обращается к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, гостей Львовской области с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений заботы о безопасности.

Как сообщали Українські новини, Минобороны в августе приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун".

Также в июле в Черном море прошли военные учения Sea Breeze-2020.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости