Прокурор Тернопольской области Петришин уволен

Прокурор Тернопольской области Николай Петришин подал в отставку и уже уволен с поста, в то время, как 10 сентября уволилась прокурор Львовской области Ирина Диденко. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Он уволен по собственному желанию", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что уволен Петришин в четверг согласно поданному заявлению об отставке по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 11 сентября, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Петришина руководителем Тернопольской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что в первый же день работы Петришин якобы бурно отметил свое назначение и угрожал подчиненным.

Однако Николай Петришин отрицал бурное празднование назначения и угрозы в адрес коллектива и заявил, что считает провокацией информацию о якобы банкете, на котором он заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

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