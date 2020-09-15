Кадровые изменения в прокуратурах – обычное явление нынешней власти. 8 месяцев назад прокуратуру Тернопольской области возглавил Петр Бойко, но не сумел удержаться на длительный срок. После прихода в Офис генпрокурора Ирина Венедиктова "перетасовала" практически весь руководящий состав областных прокуратур. Стоить отметить, что кадровые перестановки до сих пор продолжаются. 11 сентября Офис генпрокурора назначил ряд новых руководителей областных прокуратур. Военный прокурор Дарницкого гарнизона Николай Петришин был назначен руководителем Тернопольской областной прокуратуры. Через несколько дней после назначения киевские активисты и юристы "грантовых" организаций заявили о бурном праздновании новоиспеченного прокурора области. Якобы в первый же день Петришин устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

По информации адвоката Романа Маселко, Петришину возразил зампрокурора области Александр Божко, сказав, что тот позволяет себе недопустимые вещи и что прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями, однако Петришин якобы сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе. Поскольку подтверждения этой информации нет и все сводится к информации неназванных источников, "Українські Новини" решили расспросить об этом лично у прокурора Петришина. В блиц-интервью новый прокурор рассказал, как ему удалось занять должность областного прокурора, как он отметил свое назначение, кому выгодно разводить скандал вокруг из-за его назначения, а также рассказал о происхождении имущества своей семьи, о котором говорят в СМИ.

Как Вам удалось стать прокурором Тернопольской области в 30 лет?

- До этого назначения, как Вы знаете, я занимал должность военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона. Все что я делал на этой должности – это служил закону и требовал справедливости. Я считаю, что эффективно выполнял свою работу и наверное, это стало главной мотивом назначения меня на должность руководителя тернопольской областной прокуратуры.

После вашего назначения, в СМИ появилась информация о том, что в первый же день своей новой работы Вы устроили бурные празднования в прокуратуре области с алкоголем и якобы угрожали подчиненным…

- Ничего такого не было. Никакой ситуации, о которой пишут в СМИ, не было. Некоторые лица начали распространять провокационную информацию в социальных сетях о том, что якобы вчера в кабинете были празднования и что уму не постижимо – угрозы коллективу. Это абсолютная неправда. О данной ситуации было сообщение в адрес Генеральной инспекции Офиса генпрокурора, после чего представители инспекции прибыли в прокуратуру области и зафиксировали, что я просто пил кофе у себя в кабинете и никакого фуршета, тем более алкогольных напитков не было.

Проходили ли Вы освидетельствование?

- В этом не было никакой необходимости, поскольку сотрудники Генинспекции могли невооруженным глазом заметить, что здесь ничего не происходит. Не было людей, накрытого стола, танцев с девушками и так далее. Я пил кофе и работал.

Вы говорите, что это провокация против вас. Можете ли назвать фамилии людей, которые за этим стоят?

- Имен я назвать не могу, но я уверен, что кому-то в Тернопольской области могу не нравится. Возможно, это потому что я новый человек в области, у меня здесь нет никаких бизнес интересов или знакомств. У меня здесь нет никаких кумовьев, сватов или братьев. Более того, много кому из местных элит мое назначение не нравится, но я понимаю, что я и дальше буду для них неудобным прокурором, потому что в первую очередь для меня приоритетом будут интересы, права и свободы обычных граждан, а не бизнес элит или политических кругов любой окраски.

В СМИ также сообщают, что ваша семья владеет множеством имущества, в частности, несколькими квартирами, автомобилями и так далее, которое Вы задекларировали. Можете объяснить происхождение этого имущества?

- В сети очень много манипуляционной информации относительно имущества моей жены. Якобы, что моя семья резко обжилась этим имуществом. Но этом не так. Недвижимость и автомобили у мой жены были задолго до нашего знакомства. Конечно, после того, как мы поженились, как законопослушный гражданин, я все это показал в декларации. То есть, большая часть имущества находилась у моей жены за много лет до нашей свадьбы. Что касается родственников жены, то они всю жизнь занимаются бизнесом и никогда не занимали каких-либо должностей в государственных органах. Жена несколько лет работала прокурором в Киевской области, но почти 4 года назад уволилась и занимается адвокатской практикой и предпринимательством. Кроме того, есть решение суда, которое вступило в силу об опровержении недостоверной информации, в частности, о том, что якобы я обжился каким-то имуществом. То есть, суд подтвердил факт, что это неправда.

Говорят, что Вы благодарны за свою должность отцу, который работал в органах прокуратуры на руководящих должностях?

- Это неправда. Мой отец никогда не работал в прокуратуре, а всю жизнь был военнослужащим и работал в армии. Он – участвовал в АТО, но уже уволился и вышел на пенсию. Он никогда не занимал руководящих должностей в армии, а был прапорщиком. Мой брат также военнослужащий. И он и я тоже прошли АТО, поэтому у меня выработалась определенная стрессоустойчивость к подобного рода провокациям.

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