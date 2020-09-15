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15 сентября 2020, вторник, 17:04 81
Политика 2020-09-15T17:04:01+03:00
Українські Новини
Глава облпрокуратуры Тернополя Петришин отрицает бурное празднование назначения и угрозы подчиненным

Глава облпрокуратуры Тернополя Петришин отрицает бурное празднование назначения и угрозы подчиненным

Константин Долгий
Прокуратура, Прокурор, Николай Петришин
Николай Петришин. Фото: пресс-служба
Николай Петришин. Фото: пресс-служба

Руководитель Тернопольской областной прокуратуры Николай Петришин отрицает бурное празднование назначения и угрозы в адрес коллектива и считает провокацией информацию о якобы банкете, на котором он заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Ничего такого не было. Никакой ситуации, о которой пишут в СМИ, не было. Некоторые лица начали распространять провокационную информацию в социальных сетях о том, что якобы вчера в кабинете были празднования и что уму не постижимо — угрозы коллективу. Это абсолютная неправда. О данной ситуации было сообщение в адрес Генеральной инспекции Офиса генпрокурора, после чего представители инспекции прибыли в прокуратуру области и зафиксировали, что я просто пил кофе у себя в кабинете и никакого фуршета, тем более, алкогольных напитков не было", — сказал прокурор.

Он добавил, что не проходил освидетельствование, так как в этом не было никакой необходимости, поскольку сотрудники Генинспекции могли невооруженным глазом увидеть, что в прокуратуре ничего не происходило.

"Не было людей, накрытого стола, танцев с девушками и так далее. Я пил кофе и работал", — добавил Петришин.

Прокурор подчеркнул, что подобную информацию воспринимает как провокацию, но не стал называть какие-либо имена.

"Имен я назвать не могу, но я уверен, что кому-то в Тернопольской области могу не нравиться. Возможно, это потому что я новый человек в области, у меня здесь нет никаких бизнес интересов или знакомств. У меня здесь нет никаких кумовьев, сватов или братьев. Более того, много кому из местных элит мое назначение не нравится, но я понимаю, что я и дальше буду для них неудобным прокурором, потому что в первую очередь для меня приоритетом будут интересы, права и свободы обычных граждан, а не бизнес элит или политических кругов любой окраски", — подытожил прокурор области.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Петришина руководителем Тернопольской облпрокуратуры.

Спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что в первый же день работы Петришин якобы бурно отметил свое назначение и угрожал подчиненным.

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