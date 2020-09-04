Медики допустили связь между коронавирусом и возникновением диабета

В то время как в Эквадоре выявили первый случай заражения двумя штаммами коронавируса, Сотрудники Университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейн в Германии пытаются разобраться в ситуации, когда заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 стало причиной внезапного возникновения инсулинозависимого диабета.

Об этом в четверг, 3 сентября, пишет Naked Science, передают Українські Новини.

С момента начала пандемии COVID-19 исследования, проводимые в разных странах мира, показывает, что люди, страдающие диабетом, входят в группу риска по коронавирусу. Однако совсем недавно в медицинских кругах растет число сообщений о том, что коронавирус сам по себе может являться причиной возникновения диабета.

Специалисты из центра Шлезвиг-Гольштейн рассказали об одном из таких случаев, который произошел с 19-летним местным жителем Финном Гнадтом.

Еще в апреле 2020 года молодой человек сделал тест на антитела к коронавирусу. Результаты показали, что в марте Финн мог, предположительно, переболеть COVID-19 без каких-либо симптомов.

Молодой человек явно обрадовался, что опасное заболевание практически не задело его, однако уже спустя короткий промежуток времени он стал замечать странные изменения в состоянии своего здоровья. Финн стал много пить, часто ходить в туалет, быстро утомляться, а также усиленно терял вес. В мае он обратился в больницу, где у него диагностировали диабет первого типа.

Как отмечают медики, во время диабета первого типа иммунные клетки организма больного начинают разрушать бета-клетки, отвечающие за синтез инсулина в поджелудочной железе. В случае с Финном Гнадтом именно коронавирус SARS-CoV-2 был ответственен за разрушение бета-клеток. К таком выводу немецкие специалисты пришли после того, как в крови пациента не обнаружилось аутоантител, который атакуют бета-клетки.

На основе исследований сотрудники Университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейн делают вывод, что коронавирус в состоянии вмешиваться в функционирование бета-клеток, что приводит к ухудшению выработки инсулина. Данный факт позволяет ученым предположить связь между SARS-CoV-2 и первым в жизни заболевшего возникновением диабета первого типа.

Как сообщали Українські Новини, ученые провели ряд исследований и выяснили, способен ли коронавирус проявлять жизнеспособность на замороженных продуктах.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения озвучили новый способ передачи коронавируса SARS-CoV-2.

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