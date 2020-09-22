От смартфонов до готовых блюд. Что чаще всего и как покупают украинцы в интернете, — исследование

Чаще всего украинцы покупают в интернете одежду (47%), бытовую технику и электронику (46%) и косметику (37%) — доля покупок, совершенных онлайн, постоянно растет.

Такие результаты сообщает исследование интернет-ритейлера OLX, приведенное вместе с CBR.

Исследователи выяснили, что украинцы стали больше покупать одежду, обувь, бутовую химию, мебель, товары для дома, готовую еду, товары для автомобилей, стройматериалы и товары для животных.

Однако интернет как площадку для покупок выбирают по разным причинам. Например, ноутбуки или планшеты онлайн покупать дешевле, чем в обычном магазине. А вот товары для детей, готовую еду и косметику покупают в сети потому что получить товар с помощью курьера намного быстрее и удобнее.

Исследование показало, что украинские онлайн-покупатели по регионам распределились следующим образом:

Запад — 24%;

Центр — 24%;

Юг — 16%;

Восток — 13%;

Север — 12%;

Киев — 10%.

Интересно, что жители мегаполисов покупают в интернете косметику, бытовую химию, медицинские препараты, готовые блюда, продукты питания или товары для животных. Жители городов поменьше этими позициями интересуются реже.

Среди онлайн-покупателей больше представителей возрастной группы 26-45 лет, но при этом самой активной является молодежь в возрасте 16-25.

Между возрастом, социальным достатком и покупаемым товаром есть зависимость:

мужчины чаще чем женщины покупают цифровую технику (смартфоны, планшеты, компьютерную технику и аксессуары) и автотовары. Женщины — одежду, обувь, косметику/парфюмерию, товары для детей, аксессуары и подарки, книги в печатном виде;

украинцы до 25 лет более склонны покупать одежду, косметику и парфюмерию, аксессуары и подарки, книги (печатные и электронные), продукты питания, мягкие контактные линзы, а также заказывать доставку готовых блюд. Возрастная группа 26-35 лет — товары для детей, средства для ухода за грудными детьми и товары для беременных. Покупатели 36-45 лет — крупную бытовую технику, автотовары, спортивную одежду, 46 лет и старше чаще покупают медицинские препараты.

часть населения с доходом 15-25 тысяч грн в месяц на семью больше склонна покупать онлайн смартфоны, запчасти и оптику для авто. А люди с доходом более 25 тысяч грн в месяц на семью покупают товары практически во всех категориях.

Статистика показывает, что при осуществлении онлайн-покупки покупатели оформляют ее в примерно 58% случаев на смартфоне, а в 47% случаев — на ноутбуке. Среди тех, кто осуществлял интернет-покупки на смартфоне/планшете, около 51% делали это через специально установленное приложение.

Чаще всего в интернете покупатели сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с осуществлением предоплаты: более 61% опрошенных рассказали, что им не доставляли товар после осуществления его оплаты наперед. При этом для решения проблемы только 17% обращались в Киберполицию.

Результаты июньского опроса OLX показали — более 40% украинцев все равно готовы отправлять деньги продавцу до получения товара. Но при этом больше доверия опрошенные проявляли к таким методам оплаты:

наложенный платеж — 63%;

электронные платежные системы, подключенные к онлайн-платформам — 50%;

перевод денег на карту продавца после получения товара — 39%.

Согласно данным опроса CBR, наиболее популярный способ получения покупок — доставка в офис курьерской службой (35%). 18% воспользовались курьерской службой магазина, 10% посетили для этого пункт выдачи интернет-магазина, 5% воспользовались независимой курьерской службой, и 4% — почтоматом/терминалом самообслуживания.

Тенденцию чаще получать товар в офисе курьерской службы подтверждают и пользователи OLX. За последний год услугой OLX Доставка, когда покупатели получали товар в отделении "Нова пошта", воспользовались более 2 млн раз.

По результатам исследования CBR, около 80% населения Украины старше 16 лет пользуется интернетом. Из них примерно 36% покупают через интернет. 49% покупателей делали от 5 до 20 покупок онлайн за последний год, а 18% — более 20.

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