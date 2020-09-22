Від смартфонів до готових страв. Що найчастіше і як купують українці в інтернеті, - дослідження

Найчастіше українці купують в інтернеті одяг (47%), побутову техніку і електроніку (46%) і косметику (37%) - частка покупок, зроблених онлайн, стає дедалі більше т оді як експерти розповіли, як не стати жертвою мобільного шахрайства .

Такі результати повідомляє дослідження інтернет-рітейлера OLX, наведене разом з CBR.

Дослідники з'ясували, що українці стали більше купувати одяг, взуття, побутову хімію, меблі, товари для будинку, готову їжу, товари для автомобілів, будматеріали і товари для тварин.

Однак інтернет як майданчик для покупок вибирають з різних причин. Наприклад, ноутбуки або планшети онлайн купувати дешевше, ніж в звичайному магазині. А ось товари для дітей, готову їжу і косметику купують в мережі тому що отримати товар за допомогою кур'єра набагато швидше і зручніше.

Дослідження показало, що українські онлайн-покупці по регіонах розподілилися наступним чином:

Захід - 24%;

Центр - 24%;

Південь - 16%;

Схід - 13%;

Північ - 12%;

Київ - 10%.

Цікаво, що жителі мегаполісів купують в інтернеті косметику, побутову хімію, медичні препарати, готові страви, продукти харчування або товари для тварин. Жителі міст поменше цими позиціями цікавляться рідше.

Серед онлайн-покупців більше представників вікової групи 26-45 років, але при цьому найактивнішою є молодь у віці 16-25.

Між віком, соціальним достатком і купуються товаром є залежність:

чоловіки частіше ніж жінки купують цифрову техніку (смартфони, планшети, комп'ютерну техніку та аксесуари) та автотовари. Жінки - одяг, взуття, косметику/парфумерію, товари для дітей, аксесуари і подарунки, книги в друкованому вигляді;

українці до 25 років більше схильні купувати одяг, косметику і парфумерію, аксесуари і подарунки, книги (друковані та електронні), продукти харчування, м'які контактні лінзи, а також замовляти доставку готових страв. Вікова група 26-35 років - товари для дітей, засоби для догляду за немовлятами та товари для вагітних. Покупці 36-45 років - велику побутову техніку, автотовари, спортивний одяг, 46 років і старше частіше купують медичні препарати.

частина населення з доходом 15-25 тисяч грн на місяць на сім'ю більше схильна купувати онлайн смартфони, запчастини та оптику для авто. А люди з доходом понад 25 тисяч грн на місяць на сім'ю купують товари практично у всіх категоріях.

Статистика показує, що при здійсненні онлайн-покупки покупці оформляють її в приблизно 58% випадків на смартфоні, а в 47% випадків - на ноутбуці. Серед тих, хто здійснював інтернет-покупки на смартфоні / планшеті, близько 51% робили це через спеціально встановлений застосунок.

Найчастіше в інтернеті покупці стикаються з шахрайськими схемами, пов'язаними із здійсненням передоплати: понад 61% опитаних розповіли, що їм не доставляли товар після здійснення його оплати наперед. При цьому для вирішення проблеми тільки 17% зверталися в кіберполіцію.

Результати червневого опитування OLX показали - більш як 40% українців все одно готові відправляти гроші продавцю до отримання товару. Але при цьому більше довіри опитані проявляли до таких методів оплати:

накладений платіж - 63%;

електронні платіжні системи, підключені до онлайн-платформ - 50%;

переказ грошей на карту продавця після отримання товару - 39%.

Згідно з даними опитування CBR, найбільш популярний спосіб отримання покупок - доставка в офіс кур'єрською службою (35%). 18% скористалися кур'єрською службою магазину, 10% відвідали для цього пункт видачі інтернет-магазину, 5% скористалися незалежної кур'єрською службою, і 4% - почтоматом/терміналом самообслуговування.

Тенденцію частіше отримувати товар в офісі кур'єрської служби підтверджують і користувачі OLX. За останній рік послугою OLX Доставка, коли покупці отримували товар у відділенні "Нова пошта", скористалися понад 2 млн разів.

За результатами дослідження CBR, близько 80% населення України старше 16 років користується інтернетом. З них приблизно 36% купують через інтернет. 49% покупців робили від 5 до 20 покупок онлайн за останній рік, а 18% - більш як 20.

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