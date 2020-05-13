Спрос на продукты и спорттовары вырос в 2-3 раза: какие товары наиболее популярны в карантин

В то время, как в апреле цены на мясо выросли, а на топливо упали до 18% , онлайн-сервис объявлений OLX заявляет, что со средины марта спрос на спортивные принадлежности вырос в 2 раза.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"За весну больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь - +178%, а также на товары для сада и огорода - +124%. Почти в 2 раза популярнее стали спортивные принадлежности. Кроме того, украинцы начали на 26% чаще интересоваться услугами по ремонту техники", - сказано в нем.

Сообщается, что со середины марта спрос вырос более чем в половине категорий товаров и услуг, размещенных на платформе OLX.

Спрос на мотозапчасти и аксессуары увеличился на 76%, на товары для строительства и ремонта - на 67%, на климатическое оборудование - на 51%, на игрушки - на 48%.

Спрос на товары для интерьера вырос в 1,5 раза.

"В Житомирской области почти 6 раз вырос спрос на юристов, а в Кировоградской на 71% выросло количество заинтересованных в покупке бизнеса. В Херсонской области наиболее значительно повысился интерес к услугам в сфере красоты и здоровья (+57%), а в Полтавской — к прокату товаров (+54%)", - отмечается в сообщении.

Аналитики OLX рекомендуют малому и среднему бизнесу прежде всего обратить внимание на такие категории товаров, как продукты питания, товары для сада и огорода, спортивные принадлежности и детский транспорт.

Как сообщали Українські Новини, рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем.

В первой неделе мая цены на свинину снизились на 2,5% по сравнению с концом апреля.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляла, что рост цен на продукты с начала карантина связан с падением курса гривны к доллару.