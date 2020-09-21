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21 сентября 2020, понедельник, 17:20 145
Кабмин 2020-09-21T17:45:02+03:00
Українські Новини
Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года

Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года

Александр Савич
Цифровые технологии, Минсоцполитики, Министерство социальной политики, Социальная сфера
Минсоцполитики планирует внедрить единую информационную систему социальной сферы. Фото: shutterstock.com
Минсоцполитики планирует внедрить единую информационную систему социальной сферы. Фото: shutterstock.com

Вслед за объяснением Минисерства социальной политики, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа, стало известно, что Минсоцполитики намерено внедрить до 2023 года единую информационную систему социальной сферы.

Об этом сообщил заместитель министра Валерий Бушков в ходе презентации стратегии цифровой трансформации соцсферы, передают Українськi Новини.

"Что касается сроков внедрения единой информационной системы социальной сферы, то при благоприятных условиях полноценное внедрение рассчитано на полтора-два года, то есть ориентировочно до конца 2022 года", – сказал он.

Бушков напомнил, что в Украине почти 20 млн граждан получают соцпомощь, на что государственный и местные бюджеты ежегодно расходуют более 860 млрд гривен, а в органах управления соцсферой работают более 60 тыс. сотрудников, содержание которых обходится в почти 13 млрд гривен в год.

"Но, к сожалению, эта колоссальная система не работает достаточно эффективно", – констатировал он.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что соцсфера – основная составляющая государственных выплат бюджета.

"Есть много некачественных выплат, потому что нет эффективного обмена данными между реестрами и очень устаревшие системы. Нам необходимо сделать максимально просто, понятно и открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений.

Поэтому мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают соцвыплаты, и там будут качественные данные", - сказал он.

По словам Бушкова, такой единый реестр будет создан на базе реестра застрахованных лиц, куда перенаправят данные со всех систем социальной сферы.

По данным замминистра, в сентябре Кабинет Министров должен утвердить стратегию цифровой трансформации соцсферы, после чего в конце текущего – в начале следующего года станет возможным пилотный запуск проекта.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что стратегия создана для модернизации управления системой соцсферы, снижения расходов, внедрения упрощенного доступа и лучшего обслуживания людей.

В свою очередь Федоров выразил надежду на то, что благодаря этому проекту через несколько лет удастся сэкономить более 100 млрд гривен бюджетных средств.

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