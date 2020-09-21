Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года

Вслед за объяснением Минисерства социальной политики, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа, стало известно, что Минсоцполитики намерено внедрить до 2023 года единую информационную систему социальной сферы. Об этом сообщил заместитель министра Валерий Бушков в ходе презентации стратегии цифровой трансформации соцсферы, передают Українськi Новини. "Что касается сроков внедрения единой информационной системы социальной сферы, то при благоприятных условиях полноценное внедрение рассчитано на полтора-два года, то есть ориентировочно до конца 2022 года", – сказал он. Бушков напомнил, что в Украине почти 20 млн граждан получают соцпомощь, на что государственный и местные бюджеты ежегодно расходуют более 860 млрд гривен, а в органах управления соцсферой работают более 60 тыс. сотрудников, содержание которых обходится в почти 13 млрд гривен в год. "Но, к сожалению, эта колоссальная система не работает достаточно эффективно", – констатировал он. В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что соцсфера – основная составляющая государственных выплат бюджета. "Есть много некачественных выплат, потому что нет эффективного обмена данными между реестрами и очень устаревшие системы. Нам необходимо сделать максимально просто, понятно и открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений. Поэтому мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают соцвыплаты, и там будут качественные данные", - сказал он. По словам Бушкова, такой единый реестр будет создан на базе реестра застрахованных лиц, куда перенаправят данные со всех систем социальной сферы. По данным замминистра, в сентябре Кабинет Министров должен утвердить стратегию цифровой трансформации соцсферы, после чего в конце текущего – в начале следующего года станет возможным пилотный запуск проекта. Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что стратегия создана для модернизации управления системой соцсферы, снижения расходов, внедрения упрощенного доступа и лучшего обслуживания людей. В свою очередь Федоров выразил надежду на то, что благодаря этому проекту через несколько лет удастся сэкономить более 100 млрд гривен бюджетных средств. Как сообщали Українські новини, в Минсоцполитики рассказали, что нужно для оформления субсидии на коммуналку. Также трети украинцев повысят пенсии.