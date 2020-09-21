Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года

Вслед за объяснением Минисерства социальной политики, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа , стало известно, что Минсоцполитики намерено внедрить до 2023 года единую информационную систему социальной сферы.

Об этом сообщил заместитель министра Валерий Бушков в ходе презентации стратегии цифровой трансформации соцсферы, передают Українськi Новини.

"Что касается сроков внедрения единой информационной системы социальной сферы, то при благоприятных условиях полноценное внедрение рассчитано на полтора-два года, то есть ориентировочно до конца 2022 года", – сказал он.

Бушков напомнил, что в Украине почти 20 млн граждан получают соцпомощь, на что государственный и местные бюджеты ежегодно расходуют более 860 млрд гривен, а в органах управления соцсферой работают более 60 тыс. сотрудников, содержание которых обходится в почти 13 млрд гривен в год.

"Но, к сожалению, эта колоссальная система не работает достаточно эффективно", – констатировал он.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что соцсфера – основная составляющая государственных выплат бюджета.

"Есть много некачественных выплат, потому что нет эффективного обмена данными между реестрами и очень устаревшие системы. Нам необходимо сделать максимально просто, понятно и открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений.

Поэтому мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают соцвыплаты, и там будут качественные данные", - сказал он.

По словам Бушкова, такой единый реестр будет создан на базе реестра застрахованных лиц, куда перенаправят данные со всех систем социальной сферы.

По данным замминистра, в сентябре Кабинет Министров должен утвердить стратегию цифровой трансформации соцсферы, после чего в конце текущего – в начале следующего года станет возможным пилотный запуск проекта.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что стратегия создана для модернизации управления системой соцсферы, снижения расходов, внедрения упрощенного доступа и лучшего обслуживания людей.

В свою очередь Федоров выразил надежду на то, что благодаря этому проекту через несколько лет удастся сэкономить более 100 млрд гривен бюджетных средств.

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