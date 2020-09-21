Мінсоцполітики має намір впровадити єдину Інформсистему соцсфери до 2023 року

лідом за поясненням Мінісерства соціальної політики, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу . Стало відомо, що Мінсоцполітики має намір впровадити до 2023 року єдину інформаційну систему соціальної сфери с

Про це повідомив заступник міністра Валерій Бушков в ході презентації стратегії цифровий трансформації соцсфери, передають Українські Новини.

"Що стосується термінів впровадження єдиної інформаційної системи соціальної сфери, то при сприятливих умовах повноцінне впровадження розраховане на півтора-два роки, тобто орієнтовно до кінця 2022 року", - сказав він.

Бушков нагадав, що в Україні майже 20 млн громадян отримують соцдопомогу, на що державний і місцеві бюджети щорічно витрачають більш як 860 млрд гривень, а в органах управління соцсфери працюють більше 60 тис. співробітників, зміст яких обходиться в майже 13 млрд гривень на рік.

"Але, на жаль, ця колосальна система не працює досить ефективно", - констатував він.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що соцсфера - основна складова державних виплат бюджету.

" Є багато неякісних виплат, тому що немає ефективного обміну даними між реєстрами і дуже застарілі системи. Нам необхідно зробити максимально просто, зрозуміло і відкрито, щоб не було ніяких зловживань.

Тому ми будемо створювати єдиний соціальний реєстр, де будуть знаходитися всі люди, які отримують соцвиплати, і там будуть якісні дані", - сказав він.

За словами Бушкова, такий єдиний реєстр буде створено на базі реєстру застрахованих осіб, куди перенаправляють дані з усіх систем соціальної сфери.

За даними заступника міністра, у вересні Кабінет Міністрів має затвердити стратегію цифровий трансформації соцсфери, після чого в кінці поточного - на початку наступного року стане можливим пілотний запуск проєкту.

Міністр соціальної політики Марина Лазебная зазначила, що стратегія створена для модернізації управління системою соцсфери, зниження витрат, впровадження спрощеного доступу і кращого обслуговування людей.

У свою чергу Федоров висловив надію на те, що завдяки цьому проєкту через кілька років вдасться заощадити більш як 100 млрд гривень бюджетних коштів.

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