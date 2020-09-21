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21 сентября 2020, понедельник, 05:30 4284 Инфографика
Финансы 2020-09-21T05:30:01+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию

В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию

Кира Молчанова
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Деньги
Деньги

С наступлением отопительного сезона украинцы задумываются над оформлением помощи в оплате коммуналки. Так, в Киеве размер субсидии заметно больше, чем в других областях. Українські Новини разбирались, что нужно для оформления субсидии, а в Министерстве социальной политики Украины опубликовали понятую инфографику по этому вопросу.

Субсидия положена тем украинцам, которые не могу самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

Какие документы нужны для получения субсидии

Это заявление о назначении жилищной субсидии в денежной форме и декларация о доходах и расходах людей, которые обратились за помощью.

Документы можно подать по почте или в электронном виде через сайт Минсоцполитики. Для этого понадобится электронная цифровая подпись. Если ЭЦП нет, то документы все равно примут, но субсидию начислят только после того, как заявитель подпишет бумажные документы. На это дается месяц.

Как рассчитывается субсидия

Субсидия – это разница между стоимостью ЖКХ и обязательным процентом платежа. Это процент индивидуален для каждой семьи. Он зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека. Считать его нужно по следующей формуле:

Среднемесячный доход в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Полученный результат делится на два, а потом умножается на 15 процентов.

Какие документы нужны для оформления субсидии. Фото: Министерство социальной политики Украины. Какие документы нужны для оформления субсидии. Фото: Министерство социальной политики Украины.

Как начисляется субсидия. Фото: Министерство социальной политики Украины. Как начисляется субсидия. Фото: Министерство социальной политики Украины.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

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