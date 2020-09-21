В районном суде Харькове выявили вспышку коронавируса

В Харькове, где накануне увеличили количество медучреждений для заболевших коронавирусом, у работника Ленинского районного суда выявили заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 сентября. С того времени определяется перечень лиц, которые могли контактировать с заболевшим, а также у кого подтверждено заражение.

Кроме того, в помещениях суда проводится усиленная дезинфекция, чтобы не допустить распространение коронавируса.

В пресс-службе напоминают гражданам, что до окончания ограничительных мероприятий, вызванных пандемией, в суде продолжает действовать особый режим.

Как сообщали Українські Новини, ранее заражение коронавирусом выявили у председателя Харьковского городского совета Геннадий Кернеса, которого экстренным самолетом отправили на лечение в Германию.

Кроме того, согласно данным Минздрава, в Украине на протяжении двух дней фиксируют снижение заболеваемости и смертности от COVID-19.

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