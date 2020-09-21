В Харьковской области учительница ударила ребенка по голове во время урока

Учительница ударила ученицу по голове во время урока

Учительница ударила ученицу по голове во время урока

10 сентября в Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове, в то время как во время карантина количество обращений в полицию о домашнем насилии увеличилось вдвое . Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ученица 5-го класса во время урока листала страницы книги. Это не понравилось учительнице и она решила ударить ребенка.

"Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальной превенции районной полиции", – сообщают в полиции.

Полицейские опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя.

"В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения", – заявили в полиции.

Как сообщали Українські новини, в Германии пассажирка избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.

Также за первое полугодие 2020 года более 101 тыс. заявлений о домашнем насилии поступили в полицию.

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