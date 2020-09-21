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21 сентября 2020, понедельник, 15:46 235
Общество 2020-09-21T16:00:01+03:00
Українські Новини
В Харьковской области учительница ударила ребенка по голове во время урока

В Харьковской области учительница ударила ребенка по голове во время урока

Александр Савич
Школа, Школьники, Харьковская область, Учительница, насилие над детьми
Учительница ударила ученицу по голове во время урока
Учительница ударила ученицу по голове во время урока

10 сентября в Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове, в то время как во время карантина количество обращений в полицию о домашнем насилии увеличилось вдвое. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ученица 5-го класса во время урока листала страницы книги. Это не понравилось учительнице и она решила ударить ребенка. 

"Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальной превенции районной полиции", – сообщают в полиции.

Полицейские опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя.

"В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения", – заявили в полиции.

Как сообщали Українські новини, в Германии пассажирка избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.

Также за первое полугодие 2020 года более 101 тыс. заявлений о домашнем насилии поступили в полицию.

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