В Харьковской области учительница ударила ребенка по голове во время урока

10 сентября в Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове, в то время как во время карантина количество обращений в полицию о домашнем насилии увеличилось вдвое. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. Ученица 5-го класса во время урока листала страницы книги. Это не понравилось учительнице и она решила ударить ребенка. "Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове. На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальной превенции районной полиции", – сообщают в полиции. Полицейские опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя. "В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения", – заявили в полиции. Как сообщали Українські новини, в Германии пассажирка избила водителя автобуса после просьбы надеть маску. Также за первое полугодие 2020 года более 101 тыс. заявлений о домашнем насилии поступили в полицию.