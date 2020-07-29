В Германии женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску

В Германии, где по "безвизу" пока не будут пускать украинцев, пассажирка автобуса набросилась на водителя и избила его за просьбу надеть защитную маску, как этого требуют правила страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщается, ситуация произошла в городе Дармштадт, недалеко от Франкфурта во вторник, в 21:00.

Как сообщает полиция, нападающая зашла в автобус с тремя мужчинами и ребенком. Поскольку группа не имела защитных масок, женщина-водитель автобуса несколько раз проинформировала пассажиров об обязательстве носить маску через громкоговоритель.

В ответ женщина и ее спутники словесно оскорбляли водителя. А на последней остановке пассажирка неожиданно подбежала к водительской кабине, открыла дверь и несколько раз ударила водителя.

Женщина из-за ранения была вынуждена прекратить работу. Нападавшую сейчас разыскивает полиция.

Как отмечается, это одно из нескольких жестоких нападений на водителей автобусов в Европе.

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