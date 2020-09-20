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20 сентября 2020, воскресенье, 21:32 130
Силовые структуры 2020-09-20T21:39:43+03:00
Українські Новини
В ВСУ зафиксировали десятый летальный случай от COVID-19

В ВСУ зафиксировали десятый летальный случай от COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в армии. Фото: pixabay
Коронавирус в армии. Фото: pixabay

В Вооруженных силах количество новых случаев заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 681 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, 1 человек умер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек", - говорится в нем.

Также в Вооруженных Силах Украины зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса. 19 сентября умер работник ВС Украины (Хмельницкая область).

С 16.09.2020 мужчина находился на лечении в центральной районной больнице. 18.09.2020 в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19.09.2020 состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВСУ по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.

Всего за время пандемии выздоровело 1762 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 46 человек.


Как сообщали Українські Новини, в Украине почти три тысячи случаев COVID-19 за сутки.

Кроме того, Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина

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