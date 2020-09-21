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21 вересня 2020, понеділок, 15:19 15
Суспільство 2020-09-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу

Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу

Константин Долгий
коронавірус в Україні, Covid-19, смертність від коронавірусу
Лікар Фото: pexels
Лікар Фото: pexels

У той час як за минулу добу захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання — на 26 осіб до 3 583, Україна вийшла на друге місце серед країн Європи за добовим приросту жертв COVID-19.

Про це свідчать дані сервісу Worldometer , передають Українські Новини.

Так, за минулу добу коронавірус забрав життя 26 українців, довівши загальну кількість летальних випадків до 3 583. Всього від початку пандемії в Україні було підтверджено 178 353 випадки зараження.

На першому місці Російська Федерація, де протягом неділі від COVID-19 померла 71 особа (всього 19 489 смертей).

У трійці "лідерів" перебуває також Румунія. Згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я країни, за добу від коронавірусної інфекції померли 23 людини.

Пандемія коронавірусу почалася в світі в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань, де була зафіксована перша спалах захворювання.

Від початку пандемії в світі було підтверджено 31,2 млн випадків зараження. Внаслідок ускладнень загинули 965,6 тис. людей. Побороти захворювання змогли 22,8 млн хворих.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 194-й день на карантині.

Також повідомлялося, що в Київській області зафіксували збільшення добового приросту нових випадків зараження коронавірусом.

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