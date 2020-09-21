Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу

У той час як за минулу добу захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання — на 26 осіб до 3 583, Україна вийшла на друге місце серед країн Європи за добовим приросту жертв COVID-19. Про це свідчать дані сервісу Worldometer , передають Українські Новини. Так, за минулу добу коронавірус забрав життя 26 українців, довівши загальну кількість летальних випадків до 3 583. Всього від початку пандемії в Україні було підтверджено 178 353 випадки зараження. На першому місці Російська Федерація, де протягом неділі від COVID-19 померла 71 особа (всього 19 489 смертей). У трійці "лідерів" перебуває також Румунія. Згідно з офіційними даними міністерства охорони здоров'я країни, за добу від коронавірусної інфекції померли 23 людини. Пандемія коронавірусу почалася в світі в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань, де була зафіксована перша спалах захворювання. Від початку пандемії в світі було підтверджено 31,2 млн випадків зараження. Внаслідок ускладнень загинули 965,6 тис. людей. Побороти захворювання змогли 22,8 млн хворих. Як повідомляли Українські Новини, Україна 194-й день на карантині. Також повідомлялося, що в Київській області зафіксували збільшення добового приросту нових випадків зараження коронавірусом.