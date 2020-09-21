В Госпотребслужбе заявили, что воздух в Киеве не загрязнен

В Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, наблюдается небольшое превышение показателей вблизи автомагистралей. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.

"Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет", - сказал Рубан.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

На минувшей неделе под Киевом горел военный полигон. Его удалось потушить силами военных и спасателей.

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