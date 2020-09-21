подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 15:04 830
Общество 2020-09-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Госпотребслужбе заявили, что воздух в Киеве не загрязнен

В Госпотребслужбе заявили, что воздух в Киеве не загрязнен

Ольга Фандорина
Смог, загрязнение воздуха, Смог в Киеве, Олег Рубан
Киев. Фото: Українське фото
Киев. Фото: Українське фото

В Киеве не зафиксировано загрязнения воздуха из-за пожаров на торфянике. По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, наблюдается небольшое превышение показателей вблизи автомагистралей. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры.

"Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет", - сказал Рубан.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

На минувшей неделе под Киевом горел военный полигон. Его удалось потушить силами военных и спасателей.

Больше новостей о: Смог загрязнение воздуха Смог в Киеве Олег Рубан

Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19 16:22
Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко 16:15
В районном суде Харькове выявили вспышку коронавируса 16:09
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение 16:05 Карта
"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве 15:49
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok