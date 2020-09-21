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  • Шевченко перебуває на робочому місці, а зустріч у США Нацбанк не планував
21 вересня 2020, понеділок, 13:42 9
Політика 2020-09-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Шевченко перебуває на робочому місці, а зустріч у США Нацбанк не планував

Шевченко перебуває на робочому місці, а зустріч у США Нацбанк не планував

Кира Молчанова
НБУ, Нацбанк, Нацбанк України, Кирило Шевченко
Будівля НБУ
Будівля НБУ

Глава Національного банку Кирило Шевченко наразі перебуває на робочому місці, а НБУ не замовляв послуг у громадських організацій з організації зустрічей за кордоном.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НБУ.

"Голова Національного банку України Кирило Шевченко працює в штатному режимі та знаходиться на робочому місці. Крім того, робочий графік посадових осіб Національного банку не передбачає візитів до США у вересні цього року (в тому числі й у складі делегацій)", - повідомили у пресслужбі.

При цьому в пресслужбі підкреслили, що Національний банк не замовляв жодних послуг у жодної громадської організації щодо організації зустрічей за кордоном.

Як повідомляли Українські Новини, на сайті Міністерства юстиції США з'явилася інформація, що громадська організація Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тис. доларів за візит делегації Національного банку, Державного експортно-імпортного банку та Офісу генерального прокурора до Вашингтона (США).

Поїздку нібито заплановано на 21 вересня.

Глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 0,5 млн гривень зарплати, отриманої в серпні.

Крім того, Шевченко розповів, що Національний банк очікує місію Міжнародного валютного фонду найближчим часом.

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