"Слуги народу" наполягають, що не порушували закон, коли проводили конференцію на території КНУ

Всупереч твердженням студради ВНЗ в партії "Слуги народу" вважають провдення свого заходу на території Київського національного університету ім. Т. Шевченка 20 вересня законним та проведеним з дотриманням правил .

Про це йдеться в повідомленні на сторнці політичної сили в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Захід в КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено з дотриманням законодавства: як виборчого, так і освітнього", - сказано в ньому.

Зазначається, що захід відбувся на відкритій території вишу і в вихідний день за відсутності викладачів і студентів.

Згідно з повідомленням, не використовувалися ніякі аудиторії або будівлі навчального закладу, його працівники не залучалися до організації, а сцена була демонтована і прибрана в той же день.

"Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки відповідно до положень Виборчого кодексу вона може з'явитися тільки після появи відповідних суб'єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб'єктом після висування - а цей процес поки триває", - також говориться в повідомленні.

"Слуга народу вважає, що внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ повинен бути публічно доступним, будучи частиною історії і культури Києва, політсила виступить з ініціативою, щоб ворота дворику були відкриті для всіх бажаючих в денний час.

Як повідомляли Українськi Новини, студентський парламент КНУ ім. Шевченко вважає порушенням законодавства проведення партією "Слуга народу" публічного заходу на території університету 20 вересня.

20 вересня Київська міська організація партії "Слуга народу" висунула кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

У вересні соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, яке показало, що перед виборами до Київської міської ради рейтинг партій УДАР і ЄС знизився , а у "Слуги народу" і "Голосу" ріс.

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