Рейтинг УДАРа и "Евросолидарности" в Киеве упал, а "Слуги народа", "Голоса" и ОПЗЖ – вырос

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг на выборах в Киевский городской совет в сентябре по сравнению с августом у партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко" упал на 5 процентных пункта до 23,6%, у "Европейской солидарности" снизился на 0,9 п.п. до 13,1%, у "Слуги народа" вырос на 2,9 п.п. до 13,6%, у "Голоса" – на 1,7 п.п. до 8,2%, у "Оппозиционной платформы – За життя" – на 0,6 п.п. до 7,4%, в то время как "Свобода", "Самопомощь", партии Ляшко и Березы не проходят в Киевсовет

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, за УДАР готовы проголосовать 23,6% опрошенных (в августе было 28,6%), за "Евросолидарность" – 13,1% (в августе – 14%), за "Слугу народа" – 13,6% (было 10,7%), "Голос" – 8,2% (было – 6,5%), за ОПЗЖ – 7,4% (было 6,8%), за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" – 7,3% (было – 6,4%), за "Победу Пальчевского" – 3,9% (было 6,9%), за "Силу и честь" – 3,4% (было 5,5%), за партию Шария – 3,7% (было 3,8%).

Остальные партии набирают менее 3% голосов.

Опрос проводился 4 – 9 сентября среди 1,2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера, в то время как предыдущий опрос был проведен 31 августа – 1 сентября.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українські новини, директор центра "Социальный мониторинг" заявил, что во 2-ой тур в Киеве выйдут Кличко и Пальчевский.

Также определен залог для кандидатов на местные выборы.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости