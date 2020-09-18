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18 сентября 2020, пятница, 13:37 7
Экономика 2020-09-18T13:38:27+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт перед выходными подскочил

Курс доллара для платежных карт перед выходными подскочил

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс доллара для платежных карт
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

В то время, как НБУ повысил гривну на выходные, в пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 6,02 коп. до 28,2600 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,79 коп. до 27,9431 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 7,34 коп. до 32,8164 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,45 коп. до 33,4365 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,9431 28,2600 32,8164 33,4365 3,43 4,24
Максимальный 28,1128 28,5000 33,1700 33,7000 3,66 5,00
Минимальный 27,0000 28,1500 31,5000 33,2000 3,00 3,81

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 4,39 коп. до 28,2189 UAH/USD, курс покупки повысился на 5,81 коп. до 27,9885 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

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