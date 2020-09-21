"Укроборонпром" на аренде и продаже имущества заработал больше 21 миллиона гривен

В январе-августе 2020 года государственный концерн "Укроборонпром" заработал 21,6 млн гривен от аренды и продажи имущества.

Об этом говорится в сообщении концерна, передают Українські Новини.

"За 8 месяцев 2020 года предприятия концерна провели 480 аукционов, из них 4 - аренда. Остальные аукционы связаны с продажей имущества, в основном металлолома и списанных автомобилей. За 8 месяцев этого года предприятия заработали на прозрачной аренде и продаже имущества 21,6 млн гривен. Еще на более 10 млн гривен – успешно провели аукционы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" и отсутствие подзаконной базы к нему заблокировали процесс аренды госимущества как минимум на полгода.

Только за последний месяц подзаконные акты были доработаны окончательно.

"При этом, на данный момент все продажи происходят на платформе "Prozorro.Продажи"... четыре аукциона "Укроборонпрома" по аренде имущества не подпадают под действие закона. Заводы "Маяк" и "Радар" не являются классическим госпредприятиями, это публичные акционерные общества, поэтому продажа своего имущества через "Prozorro.Продажи" является их собственной инициативой. Впрочем, теперь их опыт позволит концерну провести аукционы по аренде госимущества максимально эффективно", - говорится в сообщении.

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