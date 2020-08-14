Гендиректор "Укрпочты" просит Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"

В то время, как Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний, генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский просит Президента Владимира Зеленского вывести его из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом Смелянский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Чтобы потом не было (обвинений в измене), хочу, чтобы все это услышали от меня. Чуть менее года назад я был назначен Президентом Украины в наблюдательный совет (НС) ГК "Укроборонпром". Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того состояния, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден. Мой же путь в НС подходит к концу", - отметил Смелянский.

Заявление Смелянского/facebook

Согласно сообщению, Смелянский решил выйти из набсовета "Укроборонпрома" по причине подписания новой инвестиционной сделки "Укрпочтой".

По словам Смелянского, подписание сделки невозможно проводить с лицами, которые вовлечены в оборонную отрасль.

Также сообщается, что 14 августа Смелянский написал заявление об увольнении из набсовета "Укроборонпрома" на имя Президента.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Кабмин назначил гендиректором "Укрпочты" Смелянского.

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США.