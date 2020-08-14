подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Гендиректор "Укрпочты" просит Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"
14 августа 2020, пятница, 19:22 586 Документ
Политика 2020-08-14T20:10:37+03:00
Українські Новини
Гендиректор "Укрпочты" просит Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"

Гендиректор "Укрпочты" просит Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"

Надежда Комендантова
Укроборонпром, Владимир Зеленский, Игорь Смелянский
Игорь Смелянский.
Игорь Смелянский.

В то время, как Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний, генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский просит Президента Владимира Зеленского вывести его из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом Смелянский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Чтобы потом не было (обвинений в измене), хочу, чтобы все это услышали от меня. Чуть менее года назад я был назначен Президентом Украины в наблюдательный совет (НС) ГК "Укроборонпром". Члены НС не получают зарплату, но получили возможность помочь этой стратегической компании выйти из того состояния, в котором она оказалась. Впереди еще огромный и долгий путь вперед и в текущем формате компания точно не может эффективно развиваться, но я очень надеюсь, что этот путь будет пройден. Мой же путь в НС подходит к концу", - отметил Смелянский.

Заявление Смелянского/facebookЗаявление Смелянского/facebook

Согласно сообщению, Смелянский решил выйти из набсовета "Укроборонпрома" по причине подписания новой инвестиционной сделки "Укрпочтой".

По словам Смелянского, подписание сделки невозможно проводить с лицами, которые вовлечены в оборонную отрасль.

Также сообщается, что 14 августа Смелянский написал заявление об увольнении из набсовета "Укроборонпрома" на имя Президента.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Кабмин назначил гендиректором "Укрпочты" Смелянского.

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США

Больше новостей о: Укроборонпром Владимир Зеленский Игорь Смелянский

Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
В Беларуси объявили официальные результаты выборов
Новости
Минцифры призвал белорусских IТ- шников устраиваться на работу в Украине 20:00
Протестующие в Минске. Фото: Vot-tak.tv
В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты 19:35
Иск "ЕГАЗ" к НКРЭКУ не влияет на контракт на транзит российского газа, - заявление компании 19:26
Гендиректор "Укрпочты" просит Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома" 19:22 Документ
Всеукраинское социсследование показало распределение симпатий украинцев перед местными выборами 19:19
больше новостей
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
больше новостей
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok