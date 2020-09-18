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18 сентября 2020, пятница, 09:28 138
Общество 2020-09-18T09:31:14+03:00
Українські Новини
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать

После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

17 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 228 до 169 472, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 3 468 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрированы 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 468 летальных, 75 486 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 3 228 новых случаев заболевания, выздоровели 1 573 человека, умерли 68 человек.

Таким образом, 17 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 3 228 против 1 573.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 18 сентября составило 90 518 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (18 740), Львовской (17 869) и Харьковской областях (14 264).

В Черновицкой области зафиксированы 12 793 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 12 031 случай, в Одесской – 10 924, в Ривненской - 10 917, в Тернопольской - 10 705, в Закарпатской – 9 031, в Киевской - 7 476, в Волынской - 6 689, в Винницкой - 5 114, в Житомирской - 4 774, в Хмельницкой - 4 339, в Днепропетровской - 3 765 случаев.

3 133 случая выявлены в Черниговской области, 2 891 случай - в Черкасской, 2 807 случаев - в Сумской, 2 748 случаев - в Запорожской, 2 320 случаев - в Николаевской, 2 313 случаев - в Донецкой, 1 390 случаев - в Полтавской, 967 случаев - в Кировоградской, 766 случаев - в Херсонской и 706 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Украина на карантине 191-й день.

Тем временем в Кривом Роге мужчина с COVID-19 покончил жизнь самоубийством в больнице.

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