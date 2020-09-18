Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц

Министерство здравоохранения отменило обязательное прохождение тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для лиц, выходящих из 14-дневной самоизоляции, на которую в Одессе отправили учеников 16-ти классов.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было определено, что людям, которые выходят из самоизоляции, нужно делать ПЦР-тестирование. Сейчас мы внесли изменения. Если человек находился 14 дней на самоизоляции и у него нет ни единого симптома коронавирусной болезни, ему не нужно делать тест", - сказал министр.

Также было определено, что при плановой госпитализации ПЦР-тест делается только в том случае, если у пациента есть признаки острого респираторного заболевания.

В остальных случаях перед плановой госпитализацией делается тест на коронавирус методом иммуноферментного анализа.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 228 до 169 472, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 3 468 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%.

Ранее в Кривом Роге мужчина с COVID-19 покончил жизнь самоубийством в больнице.

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