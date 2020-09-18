подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 11:19 282
Медицина 2020-09-18T11:20:23+03:00
Українські Новини
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц

Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения отменило обязательное прохождение тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для лиц, выходящих из 14-дневной самоизоляции, на которую в Одессе отправили учеников 16-ти классов.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было определено, что людям, которые выходят из самоизоляции, нужно делать ПЦР-тестирование. Сейчас мы внесли изменения. Если человек находился 14 дней на самоизоляции и у него нет ни единого симптома коронавирусной болезни, ему не нужно делать тест", - сказал министр.

Также было определено, что при плановой госпитализации ПЦР-тест делается только в том случае, если у пациента есть признаки острого респираторного заболевания.

В остальных случаях перед плановой госпитализацией делается тест на коронавирус методом иммуноферментного анализа.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 228 до 169 472, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 3 468 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%.

Ранее в Кривом Роге мужчина с COVID-19 покончил жизнь самоубийством в больнице.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине Тест на коронавирус ПЦР-тесты

После резкого роста заболеваемость туберкулезом уп...
Минздрав внес изменения в протокол лечения коронав...
Тесты на коронавирус в частных лабораториях стоят ...
Количество проведенных в Украине тестов на коронав...
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Новости
В Киевской области за сутки увеличилась смертность от коронаввируса 11:47
Табак под контролем. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий 11:41
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам 11:30 Инфографика
На индексацию пенсий в 2021 году хотят выделить 18 млрд 11:27
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц 11:19
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Поют песни и болеют коронавирусом: хасиды не покидают "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok