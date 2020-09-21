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21 сентября 2020, понедельник, 05:15 139
Lifestyle 2020-09-21T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут преодолеть любые проблемы сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут преодолеть любые проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье Весы, Стрельцы и Козероги легко добивались успеха во всех сферах жизни, новая неделя начнется успешно у Тельцов, Раков и Скорпионов. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака в понедельник, 21 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

У Тельцов в понедельник наступит благоприятный период для решения спорных вопросов на работе, а также бытовых проблем. Кроме того, положение звезд и планет указывает на то, что у представителей этого знака возможно улучшение вашего материального положения. Во второй половине дня стечения обстоятельств потребуют принятия быстрых решений. Вероятно, придется пересмотреть свои планы. В понедельник, проявив максимум своих способностей, получится воплотить в жизнь некоторые смелые идеи.

Рак

Раков ждет благоприятный день для многих дел, общения и новых знакомств. В понедельник представители этого знака смогут проявить себя в полной мере. Следует активно работать, чтобы успеть сделать как можно больше. В первой половине дня представится возможность достичь определенных успехов в области на рабочем поприще. Также звезды утверждают, что любое начатое в этот день дело, потребует гораздо меньших усилий и времени, чем ранее.

Скорпион

В этот день обстоятельства будут складываться в пользу Скорпионо. Представители знака преуспеют во многих направлениях. Не избегайте в понедельник общения, активной трудовой деятельность, тогда сможете достичь хороших результатов. Кроме того, не исключены приятные знакомства. На пути многих Скорпионов встретятся люди, которые заинтересуют. Знакомства с ними могут перерасти в крепкую дружбу.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака вторая половина сентября сулит роковую встречу.

Также астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

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