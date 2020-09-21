Три знаки зодіаку сьогодні зможуть подолати будь-які проблеми, — астролог

Тоді як у п'ятницю астрологи прогнозували для Овнів, Дів і Водоліїв перешкоди у багатьох сферах життя , новий тиждень почнеться успішно у Тельців, Раків і Скорпіонів. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку в понеділок, 21 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

У Тельців у понеділок настане сприятливий період для вирішення спірних питань на роботі, а також побутових проблем. Крім того, становище зірок і планет вказує на те, що у представників цього знака можливе поліпшення матеріального становища. У другій половині дня збігу обставин потребуватимуть прийняття швидких рішень. Ймовірно, доведеться переглянути свої плани. У понеділок, проявивши максимум своїх здібностей, вийде втілити в життя деякі сміливі ідеї.

Рак

Раків чекає сприятливий день для багатьох справ, спілкування і нових знайомств. У понеділок представники цього знака зможуть проявити себе в повній мірі. Слід активно працювати, щоб встигнути зробити якомога більше. У першій половині дня випаде можливість досягти певних успіхів на робочому терені. Також зірки стверджують, що будь-яка розпочата в цей день справа, вимагатиме набагато менших зусиль і часу, ніж раніше.

Скорпіон

У цей день обставини будуть складатися на користь Скорпіонів. Представники знаку матимуть успіх у багатьох напрямках. Не уникайте в понеділок спілкування, активної трудової діяльність, тоді зможете досягти хороших результатів. Крім того, не виключені приємні знайомства. На шляху багатьох Скорпіонів зустрінуться люди, які зацікавлять. Знайомства з ними можуть перерости в міцну дружбу.

Як повідомляли Українські Новини, астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

Також астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

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