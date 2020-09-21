підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три знаки зодіаку сьогодні зможуть подолати будь-які проблеми, — астролог
21 вересня 2020, понеділок, 05:15 5
Lifestyle 2020-09-21T08:45:02+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку сьогодні зможуть подолати будь-які проблеми, — астролог

Три знаки зодіаку сьогодні зможуть подолати будь-які проблеми, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологія, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Тоді як у п'ятницю астрологи прогнозували для Овнів, Дів і Водоліїв перешкоди у багатьох сферах життя, новий тиждень почнеться успішно у Тельців, Раків і Скорпіонів. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку в понеділок, 21 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

У Тельців у понеділок настане сприятливий період для вирішення спірних питань на роботі, а також побутових проблем. Крім того, становище зірок і планет вказує на те, що у представників цього знака можливе поліпшення матеріального становища. У другій половині дня збігу обставин потребуватимуть прийняття швидких рішень. Ймовірно, доведеться переглянути свої плани. У понеділок, проявивши максимум своїх здібностей, вийде втілити в життя деякі сміливі ідеї.

Рак

Раків чекає сприятливий день для багатьох справ, спілкування і нових знайомств. У понеділок представники цього знака зможуть проявити себе в повній мірі. Слід активно працювати, щоб встигнути зробити якомога більше. У першій половині дня випаде можливість досягти певних успіхів на робочому терені. Також зірки стверджують, що будь-яка розпочата в цей день справа, вимагатиме набагато менших зусиль і часу, ніж раніше.

Скорпіон

У цей день обставини будуть складатися на користь Скорпіонів. Представники знаку матимуть успіх у багатьох напрямках. Не уникайте в понеділок спілкування, активної трудової діяльність, тоді зможете досягти хороших результатів. Крім того, не виключені приємні знайомства. На шляху багатьох Скорпіонів зустрінуться люди, які зацікавлять. Знайомства з ними можуть перерости в міцну дружбу.

Як повідомляли Українські Новини,  астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

Також астрологи розповіли,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Більше новин про: Гороскоп Астрологія поради астрологів Астрологічний прогноз Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні Поради астролога

На Близнюків чекає вдалий день, а Водоліям потрібн...
Трьох знаків зодіаку супроводжуватиме успіх сьогод...
У Скорпіонів можливі труднощі на роботі, а Риб чек...
Астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку настане...
Міністр фінансів Марченко вважає реалістичним зростання ВВП в 2021 на рівні 4,6%
Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція
Новини
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Офіційний курс гривні. Після зростання на вихідних нацвалюта знову дешевшає 05:05
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвав попередню причину вибуху на заводі в Києві 23:31
На Донбасі співробітники ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень 23:02
Під час Прайду в Запоріжжі поліція затримала радикала з пістолетом 22:04
більше новин
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
У парку "Володимирська гірка" мер Кличко відкрив новий фонтан з Архистратигом Михаїлом 18:09
Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця 19:15
У разі "виборів без Кернеса" вирішальним буде думка Ярославського, - експерт 10:07
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури 14:06
більше новин
В Україні оновлено карантинні зони. В яких регіонах посилять обмеження 09:00
Сьогодні розпочнуться матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Де дивитись 10:45
Смертність від коронавірусу за останню добу впала майже на третину 10:40
Які країни віднесені в "червону зону". МОЗ оприлюднило новий список 15:34 Інфографіка
Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний" 16:17
більше новин
У ЗСУ зафіксували десятий летальний випадок від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok