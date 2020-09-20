Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

В то время, как в субботу трудностей не смогли избежать Близнецы, Львы и Рыбы, сегодня Весы, Стрельцы и Козероги добьются успеха во всех сферах жизни. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 20 сентября, расскажут Українські Новини.

Весы

Воскресенье удивит Весов массой приятных сюрпризов. В течение дня могут возникать нестандартные ситуации, однако не стоит пасовать перед трудностями. Звезды уверяют, что представители этого знака будут удивлены новыми возможностями, которые откроются в это время. Такие качества, как целеустремленность и трудолюбие, помогут справиться со всеми проблемами и задачами в этот день. Не ленитесь, если хотите получить нужный результат.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам составить план действий и придерживаться его. Если же дело, которому посвятили достаточно много времени, перестало радовать представителей этого знака, то в это время можно задуматься о новой работе. Кроме того, в воскресенье благодаря целеустремленности проблемы с деньгами обойдут Стрельцов стороной. Не упустите возможность раздать все долги, но не организовывайте себе новые, а также следует избегать азартных игр.

Козерог

Козерогов ждет благоприятный для новых дел и путешествий день. В воскресенье особенно может повезти тем, кто не боится действовать решительно и готов рискнуть. Также не исключен успех в начинаниях, поиске дополнительного источника дохода. Во второй половине дня старайтесь довести начатое до конца. В этот день лучше не бросать дела на самотек, их будет сложно завершить в дальнейшем. Вечером больше отдыхайте в компании друзей или в кругу семьи. Это поможет набраться сил перед рабочей неделей.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, у каких знаков зодиака наступит белая полоса во второй половине сентября.

Также NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

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