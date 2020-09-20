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20 сентября 2020, воскресенье, 21:00 614
Общество 2020-09-20T21:00:01+03:00
Українські Новини
Температура ночью опустится до 0. Какой будет погода в Украине в начале недели

Температура ночью опустится до 0. Какой будет погода в Украине в начале недели

Валерия Драгомирова
Погода, Заморозки, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в сентябре
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

В то время, как в Украину идет короткое "Бабье лето", 21 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +6...+8 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +​​20...+27 градусов.

В Карпатах также без осадков, температура воздуха ночью +0...+7 градусов, днем ​​+14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +​​21...+23 градусов.

В Трускавце также без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +​​21...+23 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем ​​+22...+24 градусов.

На Севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, температура днем ​​+20...+23 градусов, в Сумской области +18...+23.

В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем ​​+19...+25 градусов.

На Востоке малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +1...+6, местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем ​​+18...+23 градусов.

На Юге Украины малооблачно, также без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем ​​+20...+26 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем ​​+21...+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +​​23...+25 градусов.

20 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+21 градусов, в Днепре в пределах Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней

Также появился предварительный прогноз на всю осень. 

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