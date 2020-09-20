Температура ночью опустится до 0. Какой будет погода в Украине в начале недели

В то время, как в Украину идет короткое "Бабье лето", 21 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +6...+8 градусов, днем +22...+24 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.На Западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +20...+27 градусов.В Карпатах также без осадков, температура воздуха ночью +0...+7 градусов, днем +14...+19 градусов.В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +21...+23 градусов.В Трускавце также без осадков, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +21...+23 градусов.В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +22...+24 градусов.На Севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, температура днем +20...+23 градусов, в Сумской области +18...+23.В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +19...+25 градусов.На Востоке малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +1...+6, местами заморозки на поверхности почвы +0...+3 градусов, температура днем +18...+23 градусов.На Юге Украины малооблачно, также без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +20...+26 градусов.В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +21...+26 градусов.В Ялте без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.20 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+21 градусов, в Днепре в пределах Киева +17 градусов.Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о прохладной погоде на несколько дней. Также появился предварительный прогноз на всю осень.