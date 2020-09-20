Боевики снова нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 20 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет, в то время как количество новых случаев заболевания коронавирусом в ВСУ снизилось. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", – говорится в нем. Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка незаконные вооруженные формирования осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь военнослужащие не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. "...Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются", – говорится в сообщении. Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано почти 3 га территории в прифронтовом районе и передан на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет. Как сообщали Українські новини, ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе 19 сентября. Также 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранен 1 украинский военный.