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20 сентября 2020, воскресенье, 19:20 22
Силовые структуры 2020-09-20T19:20:33+03:00
Українські Новини
Боевики снова нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Боевики снова нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет

Александр Савич
ВСУ, Вооруженные силы Украины, ООС, Ситуация в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Потерь среди украинских военных 20 сентября нет. Фото: Facebook/ООС
Потерь среди украинских военных 20 сентября нет. Фото: Facebook/ООС

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 20 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет, в то время как количество новых случаев заболевания коронавирусом в ВСУ снизилось.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", – говорится в нем.

Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка незаконные вооруженные формирования осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь военнослужащие не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"...Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются", – говорится в сообщении.

Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано почти 3 га территории в прифронтовом районе и передан на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет.

Как сообщали Українські новини, ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе 19 сентября.

Также 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранен 1 украинский военный.

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