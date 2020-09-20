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20 сентября 2020, воскресенье, 22:04 27
Силовые структуры 2020-09-20T22:14:15+03:00
Українські Новини
Во время Прайда в Запорожье полиция задержала радикала с пистолетом

Во время Прайда в Запорожье полиция задержала радикала с пистолетом

Елена Новикова
ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, прайд, ЗапорожьеПрайд
ЛГБТ-прайд в Запорожье. Фото: Нацполиция
ЛГБТ-прайд в Запорожье. Фото: Нацполиция

Сегодня, 20 сентября, во время акции ЗапорожьеПрайд-2020 правоозранители задержали трех мужчин, один из которых был с оружием, в то время, как в Одессе сторонники традиционных ценностей подрались с полицией из-за ЛГБТ-сообщества. Для обеспечения общественного порядка было привлечено более 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих. В мероприятии приняли участие около 500 участников из разных регионов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, сообщается, что во время акции агрессивно настроенные молодые люди пытались бросать петарды и яйца по активистам.

За нарушение общественной безопасности и общественного порядка были задержаны три человека, среди них один человек, достал оружие и направил в сторону участников мероприятия. Нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области для дачи объяснений.

Сотрудники полиции изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

В настоящее время на двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.

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