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30 августа 2020, воскресенье, 17:37 309
Происшествия 2020-08-30T17:55:11+03:00
Українські Новини
В Одессе сторонники традиционных ценностей подрались с полицией из-за ЛГБТ-сообщества

В Одессе сторонники традиционных ценностей подрались с полицией из-за ЛГБТ-сообщества

Кира Молчанова
Одесса, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Протесты против ЛГБТ

В Одессе во время "Марша равенства" произошли столкновения между полицией и участниками другой акции — марша "За семейные ценности", которые пытались помешать организации "Одесса прайд".

Об этом сообщает местное новостное агентство 048.

В Одессе на Приморском бульваре днем должен был пройти начаться "Марш равенства", но перед началом акции к месту ее проведения пришли сторонники "традиционных ценностей", чтобы выразить свою позицию.

Участники марша за традиционные ценности попытались забросать противников яйцами и забрызгать слезоточивым газом. После этого в конфликт вмешались правоохранители. Они окружать участников марша "За семейные ценности".

Предварительно известно о 5 задержанных участников акции "традиционалистов", а также об одном пострадавшем правоохранителе, его ударили по голове. Полицейского госпитализировала скорая помощь.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.

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