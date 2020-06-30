Автопроизводители поддержали ЛГБТ и получили тысячи комментариев – одобрительных и гневных

Если в Киеве активисты ЛГБТ-движения запустили дрон с радужным флагом на фоне Родины-матери в Киеве, что во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную. Так, немецкий автоконцерн BMW решил поддержать движение и изменил цвета логотипа с черного на радужный. Это повлекло за собой бурную реакцию соцсетей: как положительную, так и гневную. На данный момент пост BMW в Facebook собрал 238 тыс. лайков и 56 тыс. комментариев, часть из которых негативные. Логотип BMW в Facebook На своей странице в Facebook компания BMW написала, что верит в открытую культуру, в которой никто не должен подвергаться угнетению из-за происхождения, цвета кожи, национальности, пола, религии, возраста или недееспособности. Цвет логотипа поменяли на страницах BMW в Instagram и Twitter. Скриншот страницы BMW в Facebook BMW заявила, что не признают дискриминацию по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту. Поэтому в соцсетях бренда появился логотип, где вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг. В социальных сетях к инициативе автоконцерна отнеслись положительно. Скриншот поста Олеси Писаренко в Facebook Но были и те, кто идею BMW не оценил. Комментарии под постом BMW Также свой логотип в социальной сети сменила компания Mercedes-Benz. В Facebook они разместили картинку, где машины Mercedes и образовали радужный флаг. Компания "Мерседес" тоже сменила логотип Toyota опубликовала фотографии в своих аккаунтах в поддержку ЛГБТ. United By Pride 🏳️🌈 #LetsGoPlaces pic.twitter.com\/VGKlTqRZC0 — Toyota USA (@Toyota) June 26, 2020 Компания Jeep опубликовала короткие видеоролики. На одном из них счастливые женщины целуются у костра. Exclusively inclusive. #Pride📸: @laurenholsen pic.twitter.com\/UUx8ktPxpK — Jeep (@Jeep) June 22, 2020 Напомним, сейчас в большинстве стран проходит "Марш достоинства" в поддержку представителей ЛГБТ-сообществ. Его устраивают ежегодно после того, как в Нью-Йорке произошли массовые беспорядки после полицейского захвата гей-бара. В Украине в этом году "Киев-прайд" проходил онлайн. Как сообщали Ураїнські Новини, в социальных сетях бурно обсуждали перворманс ЛГБТ-активистов, которые пронесли на дороне радужный флаг на фоне меча Родины-материю Народные депутаты Олег Волошин и Александр Дубинский назвали ситуацию "проявлением циннизма". Ранее общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.