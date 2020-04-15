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15 апреля 2020, среда, 10:57 832
Политика 2020-04-15T11:05:13+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" хотят сажать в тюрьму за призывы к унижению ЛГБТ

"Слуги народа" хотят сажать в тюрьму за призывы к унижению ЛГБТ

Ярина Вацяк
ЛГБТ, Унижение, сексуальная дискриминация, Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк
Марш равенства
Марш равенства

В то время, как только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность, депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Об этом говорится в законопроекте №3316, зарегистрированном в Раде 9 апреля, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 67 Уголовного кодекса и приравнять совершение преступления на почве нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности личности к отягощающим обстоятельствам.

Также документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 161(1), которой предлагается за публичные призывы к вражде и нетерпимости, насильственным действиям, преследованию или унижению достоинства лиц или групп лиц, или повреждению или уничтожению их имущества по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. гривен до 8,5 тыс. гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Те же действия, совершенные должностным (служебным) лицом будут наказываться штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Вышеперечисленные действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме этого, законопроект предусматривает дополнение ст. 115, 121, 122, 126, 127, 129, 293, и 294 Уголовного кодекса таким мотивом совершения соответствующих преступлений, как нетерпимость к сексуальной ориентации лица (группы лиц) или его гендерной идентичности.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество.

Тем временем, самый масштабный ЛГБТ-марш в Украине пройдет в конце июня.

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