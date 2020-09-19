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19 сентября 2020, суббота, 18:33 20
Силовые структуры 2020-09-19T18:34:04+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ снизилось

Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ снизилось

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 681 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине за сутки заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 19 сентября в Вооруженных Силах острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 681 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 754 человека, летальных случаев - 9. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 844 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 53 человека", - говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский и Житомирский военные госпитали - по 1 военнослужащему, Ивано-Франковская и Львовская городская больница - по 1 работнику Вооруженных Сил).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 30 человек (Киевская область - 10 военнослужащих и 2 работника Вооруженных Сил, Львовская область - 4 военнослужащих и 3 работника Вооруженных Сил, Одесская область - 6 военнослужащих, Тернопольская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области - по 1 военнослужащему, Ривненская область - 1 работник Вооруженных Сил).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 сентября в Вооруженных силах коронавирусом болело 694 человека, за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания, 1 летальный.

Также за прошедшие сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3%.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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