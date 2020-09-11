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  • В Минэкономики считают, что экономический рост в Украине возобновится к концу года
11 сентября 2020, пятница, 15:13 574
Экономика 2020-09-11T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Минэкономики считают, что экономический рост в Украине возобновится к концу года

В Минэкономики считают, что экономический рост в Украине возобновится к концу года

Ольга Фандорина
ВВП, рост ввп, экономический рост, Валовый внутренний продукт
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев замедлилось до 6,2%.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в июле на фоне продолжающейся адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения и роста (в частности, розничный сегмент рынка).

Так, отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйство продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился. 

По данным Национального банка, индекс ожиданий деловой активности в июле по сравнению с июнем вырос на 1,5 пункта и составил 47 пунктов.

"По итогам января-июля текущего года сокращение сводного индекса производства (СИП) несколько замедлилось, и составило 7,3% (7,7% в 1-м полугодии 2020). Соответственно, уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 6,2%", - сообщили в министерстве.

Как сообщали Українські Новини, в апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.

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