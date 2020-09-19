В Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась - за сутки 400 новых случаев

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 18 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 400 человек до 19 140, умерших - на 8 до 312.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян. На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 65 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек.

Всего коронавирус преодолели 5 828 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 82, в Оболонском - 57, в Дарницком районе - 50 случаев", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 240 до 172 712.

Тем временем в Украине обновлено карантинное зонирование.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости