Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон

Вслед за заявлением о том, что у Соединенных Штатов Америки есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает, президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад поддерживал идею ликвидировать президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Foxnews. Против этого решения выступал экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Я бы лучше его ликвидировал. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", – сказал Трамп. Также Трамп заявил, что не жалеет о том, что это решение не было принято, так как не было никаких гарантий успеха этого плана. "Вы знаете, я считал его определенно плохим человеком, но у меня был шанс убить его, если бы я захотел, и Мэттис был против. Мэттис был против всего этого", – заявил Трамп. Как сообщали Українські новини, Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. В этом году за работу Трампа по урегулированию конфликтов во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке. Также за 2 месяца до выборов президента США рейтинг Трампа начал расти.