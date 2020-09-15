Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон

Против этого решения выступал экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я бы лучше его ликвидировал. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", – сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что не жалеет о том, что это решение не было принято, так как не было никаких гарантий успеха этого плана.

"Вы знаете, я считал его определенно плохим человеком, но у меня был шанс убить его, если бы я захотел, и Мэттис был против. Мэттис был против всего этого", – заявил Трамп.

Как сообщали Українські новини, Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. В этом году за работу Трампа по урегулированию конфликтов во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке.

Также за 2 месяца до выборов президента США рейтинг Трампа начал расти.

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