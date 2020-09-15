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  • Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон
15 сентября 2020, вторник, 21:43 310
Америка 2020-09-15T22:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон

Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон

Александр Савич
США, Сирия, Ликвидация, Башар Асад, Дональд Трамп
Дональд Трамп хотел ликвидировать президента Сирии Асада. Фото: championat.com
Дональд Трамп хотел ликвидировать президента Сирии Асада. Фото: championat.com

Вслед за заявлением о том, что у Соединенных Штатов Америки есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает, президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад поддерживал идею ликвидировать президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Foxnews.

Против этого решения выступал экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я бы лучше его ликвидировал. У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", – сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что не жалеет о том, что это решение не было принято, так как не было никаких гарантий успеха этого плана.

"Вы знаете, я считал его определенно плохим человеком, но у меня был шанс убить его, если бы я захотел, и Мэттис был против. Мэттис был против всего этого", – заявил Трамп.

Как сообщали Українські новини, Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. В этом году за работу Трампа по урегулированию конфликтов во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке.

Также за 2 месяца до выборов президента США рейтинг Трампа начал расти.

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