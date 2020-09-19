За сутки заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть

18 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 240 до 172 712, количество умерших от заболевания - на 48 человек до 3 516 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 0,37%, новых летальных случаев - уменьшилось на 29,4%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрированы 172 712 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 516 летальных, 76 754 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 3 240 новых случаев заболевания, выздоровели 1 268 человек, умерли 48 человек.

Таким образом, 18 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 240 против 1 268.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 18 сентября составило 92 442 человек, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (19 140), Львовской (18 129) и Харьковской областях (14 464).

В Черновицкой области зафиксированы 12 917 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 12 212 случаев, в Одесской – 11 205, в Тернопольской - 11 016, в Ривненской - 11 015, в Закарпатской – 9 110, в Киевской - 7 611, в Волынской - 6 783, в Винницкой - 5 200, в Житомирской - 4 931, в Хмельницкой - 4 481, в Днепропетровской - 3 878 случаев.

3 188 случаев выявлены в Черниговской области, 2 983 случая - в Черкасской, 2 916 случаев - в Сумской, 2 829 случаев - в Запорожской, 2 374 случая - в Николаевской, 2 371 случай - в Донецкой, 1 461 случай - в Полтавской, 973 случая - в Кировоградской, 790 случаев - в Херсонской и 735 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине обновлено карантинное зонирование.

Также Кабинет Министров изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса.

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