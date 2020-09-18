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18 сентября 2020, пятница, 19:03 19
Экономика 2020-09-18T19:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна с понедельника снова возвращается к падению. Официальный курс нацвалюты

Гривна с понедельника снова возвращается к падению. Официальный курс нацвалюты

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс доллара, Национальный банк Украины
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 сентября, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD после недолгой стабилизации нацвалюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5304
1 доллар США 28,1718
1 швейцарский франк 30,9461
10 иен 2,7001
10 российских рублей 3,7332

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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