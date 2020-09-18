Гривна с понедельника снова возвращается к падению. Официальный курс нацвалюты

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 сентября, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD после недолгой стабилизации нацвалюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5304 1 доллар США 28,1718 1 швейцарский франк 30,9461 10 иен 2,7001 10 российских рублей 3,7332

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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