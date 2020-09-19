В Киевской области начала расти заболеваемость от COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 135 человек до 7 611, умерших - на 6 до 157.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 19 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 611 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 617 детей и у 900 медицинских работников", - сказано в нем.

14 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 121 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 084 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 527 человек.

Выздоровели всего 4 928 человек, из них 415 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 48 человек, из них 3 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 157 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 6 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась. За сутки 400 новых случаев.

Кроме того, в Украине за сутки заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

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