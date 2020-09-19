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19 сентября 2020, суббота, 08:30 197
Экономика 2020-09-19T08:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс нацвалюты за неделю

Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс нацвалюты за неделю

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

На протяжении всей недели гривна показывала тенденцию к удешевлению и продолжит дешеветь в начале новой финансовой семидневки. Українські Новини отследили, как дешевела нацвалюта с 14 по 21 сентября.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

4 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18-20 сентября 21 сентября
27,9003 28,0003 28,0556 28,1195 28,1127 28,1718

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 сентября:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 20,5232
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,5824
933 BYN 1 белорусский рубль 10,9733
975 BGN 1 болгарский лев 17,0521
410 KRW 100 вона 2,4262
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,635
208 DKK 1 датская крона 4,4819
840 USD 1 доллар США 28,1718
978 EUR 1 Евро 33,3456
818 EGP 1 египетский фунт 1,7877
392 JPY 10 иена 2,7001
985 PLN 1 злотый 7,4772
356 INR 10 индийская рупия 3,8356
124 CAD 1 канадский доллар 21,3544
191 HRK 1 куна 4,4213
484 MXN 1 мексиканский песо 1,3485
498 MDL 1 молдавский лей 1,694
376 ILS 1 новый израильский шекель 8,2287
554 NZD 1 новозеландский доллар 19,0455
578 NOK 1 норвежская крона 3,1042
710 ZAR 1 ренд 1,7404
643 RUB 10 российский рубль 3,7332
946 RON 1 румынский лей 6,8636
360 IDR 1000 рупия 1,9111
682 SAR 1 саудовский риял 7,5105
702 SGD 1 сингапурский доллар 20,7268
960 XDR 1 СПЗ 39,8881
398 KZT 100 тенге 6,6782
949 TRY 1 турецкая лира 3,721
348 HUF 100 форинт 9,2397
826 GBP 1 фунт стерлингов 36,5304
203 CZK 1 чешская крона 1,2479
752 SEK 1 шведская крона 3,2079
756 CHF 1 швейцарский франк 30,9461
156 CNY 1 юань женьминьби 4,1573

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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