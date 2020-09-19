Гривна дешевеет. Как НБУ менял официальный курс нацвалюты за неделю

На протяжении всей недели гривна показывала тенденцию к удешевлению и продолжит дешеветь в начале новой финансовой семидневки. Українські Новини отследили, как дешевела нацвалюта с 14 по 21 сентября.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

4 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18-20 сентября 21 сентября 27,9003 28,0003 28,0556 28,1195 28,1127 28,1718

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 сентября:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 20,5232 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,5824 933 BYN 1 белорусский рубль 10,9733 975 BGN 1 болгарский лев 17,0521 410 KRW 100 вона 2,4262 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,635 208 DKK 1 датская крона 4,4819 840 USD 1 доллар США 28,1718 978 EUR 1 Евро 33,3456 818 EGP 1 египетский фунт 1,7877 392 JPY 10 иена 2,7001 985 PLN 1 злотый 7,4772 356 INR 10 индийская рупия 3,8356 124 CAD 1 канадский доллар 21,3544 191 HRK 1 куна 4,4213 484 MXN 1 мексиканский песо 1,3485 498 MDL 1 молдавский лей 1,694 376 ILS 1 новый израильский шекель 8,2287 554 NZD 1 новозеландский доллар 19,0455 578 NOK 1 норвежская крона 3,1042 710 ZAR 1 ренд 1,7404 643 RUB 10 российский рубль 3,7332 946 RON 1 румынский лей 6,8636 360 IDR 1000 рупия 1,9111 682 SAR 1 саудовский риял 7,5105 702 SGD 1 сингапурский доллар 20,7268 960 XDR 1 СПЗ 39,8881 398 KZT 100 тенге 6,6782 949 TRY 1 турецкая лира 3,721 348 HUF 100 форинт 9,2397 826 GBP 1 фунт стерлингов 36,5304 203 CZK 1 чешская крона 1,2479 752 SEK 1 шведская крона 3,2079 756 CHF 1 швейцарский франк 30,9461 156 CNY 1 юань женьминьби 4,1573

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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