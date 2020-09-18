Боевики дважды устраивали провокации на Донбассе. ВСУ не отвечали

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 18 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 18 сентября, вооруженные формирования России в очередной раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций. Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в нем.

На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Кроме того недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие локализовали очаг возгорания сухой травы.

Угрозы распространения огня нет.

Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил легкое ранение.

"...для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 4 дома, на 16 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 69 найденных взрывоопасных предметов", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 17 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

16 сентября боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия.

Также 15 сентября боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, 3 военных ранены из-за подрыва на гранате.

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