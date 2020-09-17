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17 сентября 2020, четверг, 09:53 327
Силовые структуры 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил (ООС) 16 сентября, украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой, в то время как Кабинет Министров отнес село Заиченко в Донецкой области к неподконтрольным населенным пунктам.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксированы 2 нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня", - сказано в нем.

Зафиксирован выстрел из подствольного гранатомета вблизи Катериновки и неприцельный огонь из стрелкового оружия в районе Водяного.

Они не представляли угрозы, поэтому подразделения ООС не применяли оружие в ответ.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет. К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток соблюдается режим тишины.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, 3 военных ранены из-за подрыва на гранате.

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