Полковник и пресс-секретар бригады ранены из-за взрыва гранаты у Шумов Донецкой области

Полковник и пресс-секретарь одной из бригад операции Объединенных сил (ООС) ранены из-за взрыва гранаты у Шумов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник О. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевський. Оба раненые доставлены в больницу города Торецкое, их состояние - стабильное и удовлетворительное. Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации", - сказано в нем.

Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств.

По информации, которой ООС располагает по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

Отмечается, что вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

Как сообщали Українськi Новини, ранее военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил 14 сентября и запустили беспилотник за линию разграничения.

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