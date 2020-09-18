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18 сентября 2020, пятница, 08:57 40
Силовые структуры 2020-09-18T09:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики снова нарушили перемирие, устроив провокации возле Новогригорьевки

На Донбассе боевики снова нарушили перемирие, устроив провокации возле Новогригорьевки

Анна Рудык
Перемирие, война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 17 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики вновь нарушили установленный 27 июля режим полного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у Новогригорьевки. 

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. 

"Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, 16 сентября боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия.

Также 15 сентября боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, 3 военных ранены из-за подрыва на гранате.

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