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18 сентября 2020, пятница, 22:46 121
Силовые структуры 2020-09-18T23:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция засекретила расследование о поджоге Tesla Богдана

Полиция засекретила расследование о поджоге Tesla Богдана

Кира Молчанова
Полиция, Богдан, Поджег машины, Андрей Богдан, Tesla Model S
Андрей Богдан. Скриншот видео
Андрей Богдан. Скриншот видео

Полиция провела ряд следственных действий с бывшим руководителем Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Богданом в уголовном производстве о поджоге его автомобиля Tesla Model S и засекретила расследование.

Об этом говорится в ответе полиции Киева на запрос Українських Новин.

"Информируем, что следственным отделом Днепровского управления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения имущества, а именно транспортного средства Tesla Model S, путем поджога. В данном уголовном производстве с Богданом А. И. проведен ряд следственных действий", - сказано в нем.

При этом полиция отказалась сообщать подробности расследования, ссылаясь на то, что сведения досудебного расследования можно разглашать только по письменному разрешению следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения", - говорится в ответе.

Помимо этого, полиция сообщила, что также расследует поджог автомобиля Skoda Fabia, которым, по словам Богдана, пользовался его водитель.

"Кроме того, следственным отделом Святошинского управления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения имущества, а именно транспортного средства Skoda Fabia, путем поджога.Состояние расследования уголовных производств указанной категории находится на контроле руководства следственного управления", - отмечается в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан считает поджог его автомобиля Tesla угрозой от власти.

Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что 11 августа сожгли 2 автомобиля, принадлежащие ему, - Tesla Model S и Skoda Fabia, которым пользовался его водитель.

После записи этого скандального интервью, Богдан заявил, что уехал из Украины. В СМИ эту информацию опровергают.

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