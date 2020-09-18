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18 сентября 2020, пятница, 21:34 1893
Общество 2020-09-18T22:00:01+03:00
Українські Новини
В 7 раз выше среднего показателя по Украине. Где больше всего болеют COVID-19

В 7 раз выше среднего показателя по Украине. Где больше всего болеют COVID-19

Кира Молчанова
Тернопольская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Коронавирус в Тернопольской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Наивысший показатель заболеваемости в Украине за последние 14 дней зафиксирован в Бережанах Тернопольской области он составил 699 на 100 тыс. населения, что в 7 раз превышает средний показатель по Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Наивысший показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения показывают Бережаны Тернопольской области более 699 на 100 тыс. населения. Это в 17 раз превышает базовый показатель, который составляет 40 на 100 тыс. населения, и в 7 раз превышает средний показатель по Украине", - сказал Степанов.

Он отметил, что за последние 14 дней средняя заболеваемость по Украине составила 99,8 на 100 тыс. населения.

 По новым критериям, к "красной зоне" с наибольшими ограничительными мерами попадают административные территории, где показатель заболеваемости в 5 и более раз превышает средний по Украине.

Степанов также отметил, что в Тернополе на сегодня заболеваемость в 4,97 раз превышает среднюю по Украине за последние 14 дней, т.е. хотя по новым критериям он перенесен из "красной" в "оранжевую" зону, но очень близок к возврату в "красную зону".

По словам министра, с понедельника, 21 сентября, в "зеленой зоне" остается 224 административных единицы, 335 в 20 областях должны ввести или продолжить ограничительные меры.

Всего к "красной зоне" с учетом новых критериев, с 21 сентября отнесено 14 административных единиц, что на 23 меньше предыдущей недели.

Как сообщали Українськi Новини, с 21 сентября Киев остался в "оранжевой зоне" эпидопасности, Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск переведены из "красной зоны" в "оранжевую".

Кроме того, в столице 17 сентября стало на 134 зараженных коронавирусом человека больше, чем накануне. Умерли пятеро.

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