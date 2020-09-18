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18 сентября 2020, пятница, 11:30 193 Инфографика
Общество 2020-09-18T13:15:03+03:00
Українські Новини
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам

В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 17 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 291 человека до 18 740, умерших - на 8 до 304.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного коронавирусом. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740", - написал он.

Так, заболели 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы попали 57 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 141 человек.

Всего коронавирус преодолели 5 742 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.

Коронавирус в Киеве на утро 18 сентября.Коронавирус в Киеве на утро 18 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 16 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 379 человек до 18 449, умерших - на 5 до 296.

Тем временем, после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать.

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